¡No va más! Entre lágrimas, Maju Mantilla se tomó unos minutos de su programa para anunciar que deja Arriba mi Gente, luego de los recientes acontecimientos que la vinculan con una presunta infidelidad con su productor de TV.

“Yo soy un ser humano que comete errores, pero se han dado afirmaciones continuas de forma malintencionadas. Me han vinculado con otras personas, dañando mi reputación y la de otras personas” , expresó la exreina de belleza.

Luego continuó con: “la mentira repetida no se convierte en verdad. Me siento muy afectada. Este programa necesita energía, he dado mi mayor esfuerzo, pero siento que no lo he logrado. Esta carga ha llegado a mis compañeros (...) que no se lo merece y no es justo, por tal motivo he decidido no continuar en el programa”,

En otro momento, Maju reveló que estos días no se ha sentido bien, debido a las múltiples acusaciones de infidelidad. Cabe mencionar que, en distintos programas de TV en streaming, la vinculan no solo con uno, sino con varios hombres.

“Decían que venía como si nada a trabajar y no es así, es un compromiso de trabajo, es mi responsabilidad. Yo no vengo al programa a cargar de mis problemas a la gente porque creo que no es justo”, contó.

Maju Mantilla anuncia acciones legales y Magaly Medina responde: “Tenemos pruebas”

En la última edición de su programa, Magaly Medina respondió a Maju Mantilla y aseguró que todo lo revelado sobre una supuesta infidelidad de la exreina de belleza cuenta con pruebas.

La conductora también precisó que en su espacio no difundieron los supuestos chats privados que circularon en medios digitales, ya que se trataba de material de carácter íntimo.

“Nosotros tenemos forma de probar toda esa información, tenemos forma de probar cómo fuimos, cómo nos confirmaron esa información. No hemos mostrado chats porque no teníamos por qué, pero sí tenemos pruebas”, expresó Magaly Medina.