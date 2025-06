Daniela Doberti, madre de Ale Fuller, se pronunció en medio de la polémica que se generó entorno a su hija por un presunto triángulo amoroso entre Flavia Laos, Mayra Goñi y Pablo Heredia.

En un enlace con “Amor y Fuego”, Doberti rechazó que su hija se haya metido en una relación, tal como se entendió tras las declaraciones de la rubia.

“ Estamos tristes y sorprendidas, después de 7 años y todos tratan de alguna manera de librarse. A mis hijas les he enseñado a actuar con la verdad, sabemos que todo en la vida regresa...estamos cansadas y agotadas. Tergiversan y cuentan otra historia ”, manifestó.

Asimismo, Gigi Mitre le consultó a la madre de la actriz quién está tergiversando las declaraciones si Pablo Heredia o Flavia Laos, ella respondió: “ Los dos, no han dicho las cosas como son ”. También negó rotundamente que su hija haya envidiado a la también influencer.

“ Es completamente falso que Ale se haya involucrado en una relación entre Mayra y Pablo, ella solo había escuchado sobre un beso, y no conocía a Mayra ”, sostuvo.

Además, resaltó que su hija nunca salió a hablar en contra de ninguna persona: “ Mi hija no conoce la envidia. Mucho menos ha sentido algo así hacía Flavia (...) Ale es implecable y se enfoca en lo positivo, reconoce el talento de Flavia y Mayra ”.

Flavia Laos discute EN VIVO con la madre de Ale Fuller: “¿Por qué tiene que salir la mamá?”

Flavia Laos se comunicó EN VIVO en “Amor y Fuego” para afirmar que nunca dijo que Ale Fuller se metió entre Pablo Heredia y Mayra Goñi. La influencer asegura que se tergiversaron sus declaraciones.

Sin embargo, la rubia expresó su incomodidad porque Daniela Doberti, mamá de Ale Fuller, salió a dar declaraciones al respecto, dejándola como mentirosa. Por ese motivo, pidió que la misma Ale se pronuncie.

“¿Por qué no buscan a Ale también para que dé su opinión? ¿Por qué tiene que salir la mamá? Eso es lo que no entiendo”, arremetió la también influencer.

“Ale también tiene la versión real, imagino, y pueden ir a preguntarle. ¿Por qué tienen que salir terceros a hablar por las personas?”, agregó.

Completamente sorprendida por su actitud, Daniela Doberti respondió: “¡Asuuu! Uy, no. Me incomoda cómo se está refiriendo Flavia a mí, no sé que le está pasando. En todo momento dije que ellas siguen con la amistad y que Flavia debe aclarar la situación”, manifestó.

Además, dejó en claro que ella siempre habla con la autorización de su hija y no entendía la reacción de la rubia: ”Ahora, ella (Flavia) quiere que salga Ale (a hablar) y que yo cuelgue. Yo le voy a hacer caso, ya dije lo que tenía que decir con autorización de mi hija“.