Guillermo Rossini falleció a los 93 años, dejando un profundo vacío en el mundo artístico peruano, especialmente entre quienes compartieron con él largas décadas de trabajo en la radio y la televisión. Su figura, considerada emblemática del humor nacional, fue recordada por sus colegas más cercanos, quienes no tardaron en expresar públicamente su pesar y reconocer su invaluable legado.

Entre las voces que expresaron mayor pesar destacaron Manolo Rojas y Hernán Vidaurre, históricos integrantes de ‘Los Chistosos’, quienes coincidieron en resaltar el papel formador que Rossini tuvo en sus carreras. Para ambos, el maestro fue una guía constante y un referente inquebrantable en el mundo del humor.

Manolo Rojas expresó su profunda conmoción al conocer la noticia. Señaló que el impacto emocional respondía al vínculo cercano que mantuvo con Rossini desde su ingreso a ‘Los Chistosos’, una relación marcada por el aprendizaje constante y el respeto profesional.

Asimismo, recordó: “ Es un golpe de verdad que algún día en la vida nos tiene que tocar, pero no pensamos que así fuera a ser en estos momentos ”.

Según recordó el humorista, la última vez que todo el equipo pudo reunirse con Guillermo Rossini fue el 6 de septiembre, durante la celebración de su cumpleaños, un encuentro que hoy adquiere un valor especial. Rojas destacó que el veterano artista no solo lo acogió en ‘Los Chistosos’, sino que se convirtió en un modelo de disciplina y profesionalismo. “ Nosotros siempre frecuentamos a mi tío, es nuestro padre, nuestro ejemplo, porque hemos aprendido mucha disciplina de él… Yo estoy eternamente agradecido por su ejemplo, por su enseñanza ”, expresó al rememorar la influencia decisiva que el maestro tuvo en su carrera.

Al recordar el legado de Guillermo Rossini, Manolo Rojas destacó que su disciplina y amor por el humor dejaron una huella imborrable en todo el equipo creativo: “ Sin lugar a duda mi tío ha sido un ejemplo, tanto en su hogar como en su trabajo, su disciplina, su pasión, su amor por el humor, ha sido siempre nuestro referente ”, expresó con visible emoción.

Para Hernán Vidaurre, la partida de Guillermo Rossini significó no solo la despedida de un ícono del humor, sino también de quien consideró su principal guía profesional. “ Estamos con un profundo dolor, lo vamos a extrañar mucho ”, aseguró. Recordó que fue Rossini quien lo incorporó a ‘Los Chistosos’ y le transmitió los fundamentos del oficio. “ Le tengo un agradecimiento grande porque él me llevó a ‘Los Chistosos’. Él me enseñó. Siempre ha sido como un padre para todos ”, indicó al resaltar la puntualidad, responsabilidad y elegancia humorística que definieron al recordado artista.

