En una noche espectacular realizada en la concha acústica fue elegida y coronada la Srta. María Fernanda Chunga Zevallos como “Miss Piura 2026”. Mientras que en el certamen “Señora Piura” fue coronada Karen Bel Olavarría.

Participaron 22 candidatas en total, demostrando en la pasarela, belleza, carisma, desenvolvimiento y seguridad ante el jurado y el público. Al final fueron coronadas junto a sus virreinas.

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DISTINCIONES

Además, se entregaron distinciones a Miss Simpatía, Miss Turismo, Miss Sonrisa, Miss Fotogénica, y Miss Belleza con Propósito, en ambas categorías, recibiendo el aplauso de los asistentes a la concha acústica.

Engalanó la noche de este evento que fue organizado por el Consorcio Golden Queens of Perú por los 494 años de la fundación de Piura, belleza de María Alejandra Rodríguez Palacios, “Miss World Piura 2026”.