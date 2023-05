Dayanita decidió romper su silencio tras las declaraciones de Jorge Benavides, donde la tilda de malagradecida. Por ese motivo, la actriz cómica brindó una entrevista para María Pía Copello.

“Ante todo, quiero agradecer a todos. Como en su momento siempre agradecí, hasta el día de hoy sé que no hablé mal de mi exjefe, ni de mí excompañeros. Siempre, como se lo he dicho, estoy agradecido con todos, con mi exjefe porque gracias a él y el programa he recibido el cariño de todas las personas”, expresó Dayanita

Un detalle que no pasó desapercibido para los televidentes fue cuando María Pía le aconsejó a Dayanita ser “agradecido”, por lo que la también influencer la corrigió en vivo, diciendo que es “agradecida”.

“Permíteme decirte algo: uno siempre tiene que irse bien de un trabajo, uno siempre tiene que ser agradecido, uno tiene que llamar a la persona indicada para despedirse”, expresó María Pía.

Dayanita detuvo la conversación para corregirla: “agradecida, María Pía”.

