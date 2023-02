La conductora de “Mande Quien Mande”, María Pía Copello, se mostró emotiva al recordar durante una secuencia a su padre, quien falleció en 2005.

Durante el programa de este martes 14 de febrero, la presentadora de televisión empatizó con el caso de una mujer que participó en el reto que cumplió el chico reality Facundo González, donde le ofreció un abrazo por la pérdida de su padre.

“Cuando la producción me lo planteó me pareció súper chévere salir de la comodidad (...) hacer algo bonito y ver el sentimiento de la gente. (...) Uno no sabe lo que hay detrás de la vida de cada persona, no se puede juzgar a nadie”, expresó el participante de ‘Esto Es Guerra’.

Tras escuchar las palabras del argentino, Copello señaló estar de acuerdo con las emociones que podían ocultar las personas detrás de cámaras. “Yo extraño los abrazos de mi papá también, muchísimo, no te imaginas cuánto. Pero pasemos a otra cosa porque no voy a llorar”, señaló.

María Pía Copello tras estreno de ‘Mande quien mande’: “No soy la nueva ‘Señito’”

El nuevo programa de América Televisión espera desplegar “mucho humor” en la televisión peruana, según dijo Carlos Vílchez. “Tendremos invitados, algunos realities de talentos y un poco de espectáculos”, agregó.

“ No soy la nueva ‘Señito’” , dijo María Pía. “Considero que Gisela Valcárcel ha sido espectacular en ese horario, ha roto todos los esquemas y por algo es muy querida en el país; pero nosotros haremos algo diferente. Vamos a tener invitados que quizás sean polémicos y les vamos a preguntar lo que el público quiere saber de ellos, creo que la clave es cómo se pregunta”, añadió.

