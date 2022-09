Mariana Ramírez del Villar, directora de contenidos de ProTV, sorprendió a todos este martes al anunciar, en una conferencia de prensa virtual, que luego de casi cinco años de éxito, decidió dar por culminado el ciclo de”En Boca De Todos”.

“En ProTV hemos considerado que el programa, luego de casi cinco años ya ha cumplido su ciclo y llegará a su fin este viernes 28 de octubre”, dijo la directora de contenidos de la empresa productora. Asimismo, explicó los motivos de esta decisión.

¿Habrá programas culturales en América TV?

Sobre la posibilidad de tener programas culturales en el horario de En Boca de Todos, Mariana expresó que le gustaría dejar de lado el espectáculo, pero que es muy difícil, ya que la gente lo consume.

“La verdad, yo quisiera prescindir de los espectáculos, pero también no le puedo dar la espalda a la realidad de lo que la gente consume. Quizás lo que buscamos es otra forma de presentarlo (...) la intención primaria es no tener espectáculos, pero es bien difícil”, expresó Mariana Ramírez del Villar.

Luego continuó con: “no estoy cerrada a decir que no pondremos espectáculos, porque todos los que estamos en televisión sabemos que el rating manda y quien diga que el rating no le interesa es porque no sabe hacer televisión”.

TE PUEDE INTERESAR

Entrevista a Claudia Serpa

YIDDÁ ESLAVA a quienes cuestionan su autismo: “no puedo aceptar que la gente sea tan básica”