Maricarmen Marín regresa a los escenarios adelantando el espíritu navideño con el lanzamiento de su videoclip “Feliz Navidad”, disponible en su canal de YouTube.

“La Navidad siempre me inspira y me llena de alegría. Compartir estos villancicos con ustedes es un regalo que me hace muy feliz”, expresó Maricarmen, quien vive esta temporada con mayor ilusión gracias a la llegada de su hija.

Además, la artista anunció su participación en el reencuentro de los exintegrantes de Skándalo, donde promete revivir los grandes éxitos de la cumbia. “Estoy emocionada de reencontrarme con mis compañeros y con el público que siempre nos apoyó. Será una noche inolvidable llena de nostalgia y buena música”, comentó.

Con varias presentaciones programadas, Maricarmen busca llevar su mensaje de paz, amor y alegría navideña a diferentes rincones del país. “Quiero formar parte de sus celebraciones y hacer que esta Navidad se pinte bonita” , añadió.