Maricielo Effio estuvo en la última edición de ‘América Hoy’ para realizar una denuncia por mala praxis al cirujano Víctor Fong, conocido como Dr. Fong que ha operado a varias famosas.

Según lo que reveló la actriz, ella decidió realizarse una miniabdominoplastia, sin embargo, su barriga quedó totalmente deformada después de un año.

“ Soy enemiga de las operaciones, gracias a Dios he podido manejar mi cuerpo y mantenerme en forma. Sin embargo, cuando uno es mamá, hay algunas zonas difíciles de bajar, decidí contactar al cirujano y hacerme miniabdominoplastia. Era solo arreglarme el abdomen y pegarlo un poquito, producto de ese exceso de grasa por el embarazo. Confíe en su palabra ”, expresó Effio.

En ese sentido, Maricielo contó que vivió una pesadilla tras el post-operatorio, a pesar de que siguió las instrucciones del cirujano. Es decir, tomaba su medicina y aún así la barriga se fue deformando.

“Había visto algunos casos anteriores, vi el tiempo que tenía como médico, todo los antecedentes para someterme. Era la primera vez que me hacía algo... El post operatorio fue muy difícil, después de operarse tienen que tomar ciertos medicamentos, seguí al pie de la letra. Era consecuente al 100%, fui muy clara y obediente, en todo el tema estético... A los cuatro meses comenzó a crecer una cosa rara en mi abdomen, comenzó a ponerse con líneas, duro, con sobrepiel que no tenía ”, agregó.

Luego de la mala praxis, la también bailarina dijo que se realizó una segunda intervención con el Dr. Fong tras haber sufrido una fibrosis. Además, indicó que el cirujano le prometió que la deformación iba a desaparecer, no obstante, empeoró un año después.

“ Lo que pasa es que tu cuerpo hizo fibrosis, me dijo que esto se me va a ir con el tiempo. Yo prometo hacerte una segunda intervención para retirar la fibrosis, me dijo ”, manifestó. Por ese motivo, Maricielo decide operarse nuevamente.

“ Maricielo yo sé que te vas de viaje a Miami, yo me comprometo a costearte todo lo que necesites hacerte en Miami para mejorar el abdomen... Tres médicos de Miami coinciden que es una mala práctica, hubo un corte malo, que el ombligo me lo hundieron, me lo pusieron mal ”, fueron las palabras del médico, según la actriz.

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)