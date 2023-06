No pudo más y se quebró de impotencia. La actriz peruana Maricielo Effio se conectó desde Miami (Estados Unidos) con el programa “América hoy” y respondió a las declaraciones que dio el médico cirujano Víctor Fong, quien señaló que la actriz no habría cumplido con usar la faja ni haber ido a sus terapias.

Ante esto, la también modelo señaló: “Me indigna la calumnia y la injuria que me están levantando. Nunca en mi vida me pasó algo así. Soy una mujer íntegra, soy una mujer honesta, soy madre, soy mujer, velo por los derechos de la mujer, por su seguridad, por su protección. Y me he conectado en este momento porque me siento impotente de escuchar a este doctor decir que no cumplí con mis terapias, no se lo voy a permitir y ahora sí con firmeza te digo que voy a ir hasta el final, porque esto no se va a quedar así. Lo único que quiero es que mi abdomen quede bien”.

Asimismo, Maricielo Effio indicó que nunca faltó a sus terapias, esto a raíz del documento que el doctor Fong mostró en una transmisión que realizó. “Nunca falté (...) Fueron más de 20 citas porque comenzó a aparecer esto (bultos en la barrifa), lo que está intentando es defenderse como sea (...) Ese documento que ha mostrado es falso”.

Finalmente, sobre el uso de la faja postoperatoria, Maricielo Effio contó que llegó a usar cuatro fajas. “Es imposible (que no haya usado) Yo viajé hasta con la faja, no me la quitaba ni para dormir, me compré cuatro fajas”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR