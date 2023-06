Esta mañana en América Hoy, Maricielo Effio denunció al doctor Víctor Fong por mala praxis. Ahora, la también actriz utilizó sus redes sociales, para reafirmar su denuncia y dejó en claro que no parará hasta que le quiten la licencia al médico.

“Si yo callo, todo sigue y este tipo sigue ejerciendo esa profesión tan linda, pero tan delicada, a sus anchas. Es un doctor peruano que se llama Víctor Fong. Me imagino que hay muchas personas que han sacado cita con él, les pido que no lo hagan. Estoy evitando, previniendo y dando un mensaje de prevención para que la gente no tome en consideración esta opción porque no es un médico en realidad”, aseguró Maricielo Effio en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

Luego continuó con: “no voy a parar hasta que le quiten la licencia. No voy a parar hasta que se la quiten”. (...) Es un maldito, no es una buena persona”.

Cabe mencionar que la actriz estará hoy en vivo en el programa de Magaly Medina, para seguir contando el calvario que está viviendo, luego que el doctor Víctor Fong cometiera una supuesta negligencia al operar su vientre

