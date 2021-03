La gran final de la segunda temporada de ‘Yo Soy: grandes batallas’ se realizó este sábado 6 de marzo en medio de un torbellino de emociones de los participantes y el jurado del programa, donde finalmente el imitador de Marilyn Manson consiguió la copa del primer lugar.

El último viernes se realizaron las batallas de la semifinal y se conoció a los finalistas. Las batallas fueron: Adele vs. Amy Winehouse, José José vs. La India, Juan Luis Guerra vs. Jon Bon Jovi, Sandro vs. Dyango, y Marcello Motta vs. Marilyn Manson.

A diferencia de otras etapas, la semifinal de ‘Yo Soy: Grandes Batallas’ permitió que los consagrados sean quienes elijan a sus rivales. De esta manera, llegaron a la final Adele, José José, Juan Luis Guerra, Dyango y Marilyn Manson.

Después de las batallas en la última gala, llegaron a la etapa final los imitadores de José José y Marilyn Manson, y fue finalmente el público quien eligió al ganador de la fecha.

¿Qué se lleva el campeón?

El ganador de la gran final de ‘Yo Soy: Grandes Batallas’ no solo levantará el trofeo de campeón de temporada, sino que se hará acreedor de un premio de S/15,000 y una motocicleta.

