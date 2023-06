Mario Hart sobre ampay del ‘Gato’ Cuba: “Si la quieres hacer, no salgas a la calle”

Mario Hart decidió pronunciarse en ‘Mande quien mande’ sobre el reciente ampay de Rodrigo Cuba con Gianella Rázuri. Esta vez, el exchico reality dijo estar en desacuerdo de las acciones del futbolista.

“ La verdad, la verdad, duela a quien le duela porque finalmente es mi posición. Definitivamente es muy rápido, al siguiente fin de semana que se oficializa que hubo una separación, una ruptura... ”, expresó en un inicio.

Sin embargo, el también piloto de autos sorprendió a muchos al darle un peculiar consejo al pelotero peruano. “ Por último, si la quieres hacer no salgas a la calle, no te dejes ver, no te expongas ”, afirmó. Al final, María Pía Copello añadió: “Yo creo que por un tema de respeto ha debido de esperar un tiempo”, sentenció.

Magaly Medina sobre ampay de Gato Cuba: “Creen que con una, con otra, es forma de aliviar su dolor”

Al inicio de su programa, Magaly Medina expresó que Rodrigo Cuba, no está preparado para iniciar una nueva relación, ya que está teniendo problemas con su expareja Ale Venturo.

“Creen que con una, con otra, es forma de aliviar su dolor. Pero así no se olvida nada, porque el recuerdo emerge”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “Por eso también son bien tontas aquellas que se ilusionan con un hombre que recién ha acabado una relación, como fue el caso de Ale Venturo”.

