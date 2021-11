El chico reality Mario Irivarren estará como invitado en el programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, quienes se enfrentarán a Fiorella Cayo y a su hijo Facundo.

“La pasé muy bien al lado de mi mamá, es la primera vez que voy al programa con ella y fue una gran experiencia. Yo soy muy bueno para seguir instrucciones, pero también soy renegón, y ese día en la cocina estaba renegando porque no me salían algunas cosas como quería, pero, al final, mi plato me quedó bastante rico”, contó a la prensa.

Luego continuó con: “sí, mi mamá es una gran cocinera y yo soy bueno siguiendo órdenes, hicimos una buena dupla en la cocina. En realidad, no me gusta cocinar, sin embargo, cuando entro a la cocina tengo la capacidad y habilidad de cocinar rico”

“SIGO VIVIENDO CON MI MAMÁ”

El chico reality detalló que tiene una buena relación con su mamá y que ella siempre ha estado con él en las buenas y en las malas. Además, reveló que aún vive con ella.

“Tengo una buena relación con mi mamá y una buena química. Es una gran madre y siempre ha estado conmigo cuando la necesito. Tengo la fortuna de haber sido bendecido con una mamá como ella, hasta el día de hoy, mi mamá y yo siempre hemos estado juntos, y sigo viviendo con ella”, contó.

Mario Irivarren se pronuncia tras ser acusado de empujar a ‘Fideito’ Menacho

Mario Irivarren decidió hablar sobre su polémica actitud en la Teletón, donde fue acusado por los usuarios de empujar al actor ‘Fideito’ Menacho para acaparar las cámaras de televisión.

“Mi gente de verdad que yo ya estoy acostumbrado que a mí y a mis compañeros del programa nos critiquen por cualquier cosa, pero a veces se exceden, de verdad”, comenzó diciendo la actual pareja de Vania Bludau.