Mario Irivarren estuvo presente en la última edición del programa de redes sociales de Christopher Gianotti, donde reveló que su primer trabajo lo consiguió a los 16 años y fue en un taller cortando hilos. El chico reality ahorró lo suficiente para someterse a una cirugía de nariz.

“Era menor de edad y es complicado conseguir trabajo formal. Había acabado el cole y no tenía ni un sol, mi papá no tenía para pagarme una carrera, intentó pagarme el instituto para postular a una universidad estatal pero tampoco lo pudo pagar... me encontraba haciendo nada por la vida y le dije a mi vecino si podía darme chamba en su taller cortando hilos”, contó la expareja de Vania Bludau.

Durante la entrevista, Mario expresó su deseo de tener su nariz más perfilada y bonita, por lo que ahorro cuatro meses para poder someterse a cirugía.

“Yo quería mi nariz bonita, chambeé, no tenía nada qué hacer, pedí trabajo, ahorré mi sueldo y pagué mi operación”, contó Mario.