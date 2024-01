Mayra Couto tras críticas en redes sociales por lenguaje inclusivo: “No me ignoran y eso es lo importante”

Tras expresar su deseo de regresar a ‘Al fondo hay sitio’, Mayra Couto fue consultada sobre la posibilidad de trabajar nuevamente con Andrés Wiese, a quien denunció por acoso hace años.

En el programa ‘Todo se filtra’, le preguntaron a la popular ‘Grace’ si habría una opción de compartir escenas con su excompañero de la serie.

“ Como te digo que no… yo no quiero volver a sentirme así, y no voy a volver a sentirme así, no lo voy a permitir ”, manifestó Couto.

Por otro lado, Mayra respondió si le parece incómodas las críticas que recibe en redes sociales por su uso del lenguaje inclusivo.

“ La munda, creo que ya me quedé con esa chapa, soy la ‘Grace’, soy la munda, pero lo bueno es que no me ignoran y eso es lo importante ”, sostuvo entre risas.

Mayra Couto presume a su novio colombiano: ¿Cuál es su diferencia de edad?

Mayra Couto compartió una serie de fotografías junto a su novio Juan Camilo en su cuenta de Instagram. Esta publicación sorprendió a muchos, pues la actriz no suele mostrar a su novio en redes sociales.

“Entonces el amor, nos tiene de rehén. Seré tu eterna enamorada y te aseguro que todas las noches te amaré”, se lee en el texto de la fotografías.

En el año 2021, la actriz reveló que su novio Juan Camilo es colombiano y tiene 33 años, es decir, es un año mayor que la actriz. Además, Couto conoció su novio en Cuba en el 2017, cuando ambos eran parte de un grupo de extranjeros que deseaban estudiar en la isla caribeña.

“Nos conocimos en Cuba. Nos presentamos todes, yo creo. No lo recuerdo (…) El punto es que algunos nombres se quedaron en mi cabeza. Podrías pensar que su acento colombiano me derritió en un segundo, pero no. Para nada. Es que yo estaba en una relación a distancia con un chico peruano y no veía a nadie con intenciones afectivas ni nada de eso. El caso es que me gustó su nombre”, narró la intérprete peruana.