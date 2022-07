No se guardó nada. En una entrevista para el programa “Amor y Fuego”, el médico estético Steve Díaz dio su versión luego de las recientes indirectas que se han dado por parte de la conductora de televisión Janet Barboza.

Como se recuerda, el especialista asistía recurrentemente como invitado a “América Hoy” para hablar de distintos temas sobre la estética. Sin embargo, ya no es más bienvenido en el programa.

El especialista reveló que su relación con Barboza no era la mejor. “Yo he salido un año completo en el programa (América Hoy) y sin problema (...) no he tenido problemas con ellos, para nada (...) pero la señora es media rara (Janet Barboza)”.

Al respecto, Rodrigo Gonzáles le preguntó cuál es la razón de su comentario. “Para empezar, tiene una vibra media extraña, me da miedo”, respondió Díaz. “Peluchín” estuvo de acuerdo y confesó haber pasado una situación similar con su compañera Gigi Mitre.