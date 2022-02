La actriz Melania Urbina dedicó un bonito mensaje a su hija Lucía Pérez-Garland Urbina, quien cumplió 18 años. La artista publicó una fotografía en las que ambas lucen como dos gotas de agua.

“Agarrate mundo que Lucía tiene 18!Orgullosísima de la mujer que eres. Sigue creciendo, creando, soñando, cuestionando, buscando y gozando mi amor. Y sigamos aprendiendo. Siempre. Te amo. #18 #Lu #Cumpleaños #MamáEHija #MayorDeEdad”, escribió Melania Urbina en su cuenta de Instagram.

Cuando lucía tenía 17 años, Melania escribió una bonita dedicatoria.

“Cumple 17 años el amor de mi vida. La mejor del universo. Mi gran maestra. Soy tan afortunada de ser tu mamá y estoy orgullosísima de la mujer que eres. Amo como miras, como piensas, como sientes. Se libre, sueña sin miedo, hazte cargo y se fiel a quien eres. Ámate como nadie. Disfruta tu camino y se muy feliz mi amor. Te amo con el alma”, escribió.

Hace poco, la actriz nacional decidió renovar su imagen con un radical cambio de look.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la popular actriz que en los últimos cinco años dio vida a la ‘Miss Anita’ en la serie “De vuelta al barrio” compartió con sus seguidores una imagen en la que aparece con el cabello corto.

“Siempre quise tener el pelo corto. Admiraba a las mujeres que lo tenían así, porque las imaginaba valientes y fuertes. Pero tenía miedo que no me quede bien o que de repente limitara mi chamba. Recuerdo tener una pareja que me decía que no le gustaba el pelo corto en las chicas y lo deje crecer mucho por miedo a no gustarle”, señaló en su post.

Melania Urbina decidió renovar su apariencia luego de cinco años trabajando en "De vuelta al barrio". (Foto: @melaniaurbinak)

