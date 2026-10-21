Melissa Klug expresó su alegría al convertirse nuevamente en abuela, esta vez por la maternidad de su hija mayor, Gianella Marquina. La joven, de 26 años, dio a luz por primera vez y recibió una emotiva dedicatoria de la empresaria a través de las redes sociales.

La familia de la empresaria elebra la llegada de Tezza, la primogénita de Gianella Marquina. La influencer dio a conocer el nacimiento de su hija mediante Instagram, donde publicó una fotografía que muestra parte del rostro de la recién nacida y una de sus manos sujetando los dedos de sus padres.

La hija mayor de Melissa Klug anunció la llegada de su bebé con un tierno mensaje: “ Mi pequeño amor ”. Sus seguidores no tardaron en reaccionar a la publicación con saludos y muestras de cariño por el nacimiento de la pequeña.

Por su lado, Melissa Klug compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para expresar la felicidad que siente al ver a Gianella Marquina iniciar su propia etapa como madre. Además, publicó fotografías de su hija mayor junto a la pequeña Tezza, reflejando la emoción que ha generado la llegada de la bebé en la familia.

“ Hay emociones que el alma siente con tanta profundidad que las palabras apenas consiguen rozarlas. Ver a mi primogénita convertida en madre, contemplar la ternura con la que sostiene a su primera hija, es uno de esos regalos que la vida guarda en un rincón sagrado del corazón ”, escribió la popular ‘Blanca de Chucuito’.

La felicidad de Melissa fue más allá de ver a Gianella con su hija recién nacida. La empresaria también dedicó unas palabras a Tezza: “ Mi Tezza eres mi cuarta nieta, mi pequeña bendición, pero llegas de la mano de mi primera hija... haciendo de este instante una emoción única e imposible de describir ”.

La publicación recibió numerosos comentarios de seguidores que felicitaron tanto a Gianella Marquina por su debut en la maternidad como a Melissa Klug por la llegada de su nieta. La empresaria concluyó su mensaje con unas emotivas palabras sobre el amor que se fortalece con cada nuevo miembro de la familia.

“ Porque hay amores que no se suman, sino que multiplican la vida ”, agregó al lado de varios emojis de corazones.