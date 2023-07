Melissa Klug ha decidido acabar con las especulaciones y se pronuncio sobre la posibilidad de mudarse de su actual domicilio luego de nazca su sexto bebé. La actual pareja del futbolista Jesús Barco no se guardó nada y respondió firmemente a sus críticos para dejarles en claro a quien le pertenece la casa que recibió tras separarse de la ‘Foquita’.

Como se sabe, la también empresaria vive su amor por todo lo alto luego de que anunciara que se convertirá en madre por sexta vez junto a su actual pareja Jesús Barco, con quien tiene planes de boda. En ese sentido, surgió la vida duda sobre si Melissa Klug tras casarse se mudaría de su casa actual.

¿Melissa Klug se mudará tras casarse?

Hace algunos días, Melissa Klug asistió al circo junto sus hijas, donde fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ para ser consultada sobre si tiene planes de mudarse tras el nacimiento de su próxima bebé. Aunque la ‘Blanca de Chucuito’ no descartó mudarse de su actual vivienda mandó un claro mensaje a sus detractores.

“No sé si me voy a mudar. Es mi casa, es la comodidad de mis hijos . No sé qué pueda pasar más adelante, yo ahorita estoy bien y que la gente siga hablando y especulando lo que quieran . No voy a estar desmintiendo o saliendo con mis acuerdos. (…)”, comentó en un inicio.

Luego la empresaria se refirió al documento legal en el que se señala que la casa está a nombre de sus dos menores hijos con Jefferson Farfán. “ Vuelvo y reitero. Es mi casa y la comparto con mis hijos, he vivido 20 años en esa casa”, resaltó. Además, aseguró que aquel documento es solo por un tema legal. “Esos son temas entre los abogados que se hacen para bajar las tasas, no sé ”, puntualizó.





TE PUEDE INTERESAR