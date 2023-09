Melissa Klug sobre su relación con Jesús Barco: “No hay distanciamientos ni crisis”

Melissa Klug aclaró que su relación con Jesús Barco está pasando por un buen momento y negó los rumores de crisis debido a ‘comunicados’ que son ‘antiguos’. Además, la popular ‘Blanca de Chucuito’ confiesa que está ansiosa por la llegada de su última hija.

“ Yo no he publicado nada en mis redes sociales y él tampoco, eso debe ser algo que hicimos en el pasado, algo antiguo, de hace tiempo. ¡Por favor! No inventen algo así. Estamos en nuestro mejor momento, felices y ansiosos porque ya se acerca la fecha para que nazca nuestra hija ”, expresó Melissa para Trome.

Asimismo, revela que el futbolista “está motivadísimo” por la llegada de su hija, Cayetana. “Al igual que todos en casa y con mucha ilusión”, sostuvo.

En ese sentido, confiesa que dará a luz por cesárea y falta poco para que terminen de preparar el cuarto de su última engreída.

“Estamos muy contentos y felices, y no hay distanciamientos ni crisis con Jesús ”, declaró Klug.

TE PUEDE INTERESAR