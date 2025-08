Melissa Klug negó que en un futuro colabore con Yahaira Plasencia, así como lo hizo con Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán.

“ No, con ella (Yahaira) no hay forma de trabajar juntas. Con Darinka no hay problema. Con ella no tengo ningún inconveniente y otras personas tampoco ”, dijo la popular ‘Blanca de Chucuito’ a Trome.

Sobre Darinka Ramírez, Melissa asegura que le cae bien: “ Si nos llaman a trabajar, vamos a trabajar. Cada una ya sabe cómo marquetearse y cómo facturar ”.

Melissa Klug a usuario que aseguró que Farfán pagó sus vacaciones con sus hijos: Él solo dio el permiso para viajar

Melissa Klug aprovechó sus vacaciones con sus hijos para interactuar con sus seguidores en redes sociales. Sin embargo, uno de ellos le insinuó que el viaje había sido pagado en su totalidad por Jefferson Farfán, padre de dos de sus hijos.

La empresaria aseguró que ella pagó todos los gastos de sus dos hijos y que el exfutbolista solo firmó los permisos para que sus hijos salgan del Perú, pues ambos son menores de edad.

“(El viaje es auspiciado por el papá, supongo) Supones mal, este viaje lo pagué absolutamente todo yo, el papá solo le dio el permiso para poder viajar nada más”, respondió Klug.

En noviembre de 2023, Melissa Klug se convirtió en madre por sexta vez, tras el nacimiento de su hija junto al futbolista Jesús Barco. Durante sus recientes vacaciones con sus otros hijos, la empresaria fue consultada por qué no la llevó a Cancún.

La “Blanca de Chucuito” explicó que su hija aún es muy pequeña para este tipo de viajes y que ya tiene planeado otro paseo especialmente pensado para que la menor también pueda disfrutarlo.

“Este fue un regalo de mi parte para mis dos hijos hombres ya que hace mucho no viajaba con los dos (por xxxx y mil razones, colegios, campeonatos y muchas cosas más) A mi Caye hermosa me la llevaré de viaje a fin de año para que disfrute un poquito más grande”, concluyó.