Melissa Klug y su hija Melissa Lobatón realizaron una transmisión en vivo después de que Samahara Lobatón y Youna volvieran a protagonizar una acalorada discusión en el reality ‘La Prisión de Destino 2’.

La empresaria señaló que la relación entre su hija Samahara Lobatón y Youna continúa marcada por los conflictos. Según contó, conserva varias capturas de sus conversaciones, en las que ambos intercambian fuertes calificativos.

“ No saben en cuántos mensajes se insultan y se dicen de todo. Los dos, los dos ”, indicó Klug. Asimismo, aclaró que no piensa tomar partido por ninguno de los dos y sostuvo que las discusiones entre Samahara y Youna son constantes.

“ Samahara me ha pasado miles de screenshots de lo que él le dice. Los dos. Yo no voy a defender ni a mi hija ni a él ”, indicó la ‘Blanca de Chucuito’.

“ Yo nunca he tenido problemas con Youna, pero quiero que me aclaren ese temita nada más. De repente él sí lo ha tenido ”, agregó.

Melissa Lobatón también se pronunció sobre los constantes enfrentamientos entre su hermana Samahara Lobatón y Youna. La joven consideró que ambos tienen actitudes similares y cuestionó que continúen protagonizando este tipo de discusiones. Al igual que su madre, dejó claro que no tomará partido por Samahara y afirmó su postura con una contundente frase: “ Son tal para cual ”.

Durante uno de los enfrentamientos entre Samahara Lobatón y Youna, el barbero cuestionó la versión sobre el supuesto apoyo que Melissa Lobatón habría brindado en el cuidado de los hijos de la influencer. Su comentario surgió luego de que la joven enviara un superchat al reality para advertirle a su hermana que Youna había dejado videos en los que hablaba de ella y que estos serían difundidos posteriormente en redes sociales.

Ante las declaraciones de Youna, Melissa Lobatón respondió y aclaró que nunca tuvo la responsabilidad de hacerse cargo de sus sobrinos, ya que Samahara había contratado a dos nanas para esa labor. Explicó que su papel se limitaba a supervisarlas y que lo hizo por iniciativa propia, sin recibir ningún pago de su hermana.

“Solo era supervisar a las nanas”, precisó la hija de Melissa Klug.