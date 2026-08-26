Dolly Parton, considerada la Reina del Country, falleció el martes 25 de agosto a los 80 años. Tras conocerse la noticia, Miley Cyrus, su reconocida ahijada, se convirtió en una de las figuras más vinculadas a la despedida de la artista, debido a la estrecha relación que ambas mantuvieron dentro y fuera de los escenarios. Su vínculo también quedó reflejado en la televisión, cuando compartieron pantalla en la serie Hannah Montana.

La artista esperó algunas horas antes de pronunciarse sobre el fallecimiento de su madrina. Su mensaje se suma a los homenajes de artistas como Paul McCartney, Taylor Swift, Beyoncé y Sabrina Carpenter, entre otras figuras de la música.

Este miércoles, Miley recurrió a sus redes sociales para compartir una fotografía en blanco y negro de Dolly Parton durante su juventud. La imagen estuvo acompañada de un sentido mensaje en el que la cantante recordó el estrecho vínculo que mantuvo con su madrina y las conversaciones que atesorará por siempre.

“ El sentimiento de perder a mi tía Dolly va más allá de lo que siento que puedo compartir. Nuestros momentos más sagrados fueron privados y permanecerán allí: detrás del escenario, debajo del glamour y entre nuestros corazones ”, escribió.

“ Lo que sé es que Dolly querría que lo sintiera, que escribiera una canción sobre ello y que siguiera adelante y fuera fuerte. Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido. Una de nuestras últimas conversaciones fue sobre música y metamorfosis ”, agregó.

Finalmente, Miley Cyrus destacó el profundo amor que sentía por su madrina y afirmó que hará todo lo posible por mantener vivo su legado y recuerdo.

“ Siempre la amaré y querré hacerla sentir orgullosa. Mi corazón está roto por el mundo, por su familia y por sus amigos, que la extrañarán profundamente. Estamos juntos en esta pérdida y la veremos en todas las cosas más hermosas ”, finalizó.

Falleció Dolly Parton, leyenda de la música country, a los 80 años

La cantante y compositora estadounidense Dolly Parton, ícono de la música country, falleció a los 80 años. Su sobrino, Brian Seaver, confirmó la noticia mediante un video difundido en la cuenta de Instagram de la artista.

“Hola a todos, mi nombre es Brian Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy represento a la familia de Parton y Owens, anunciando la muerte de mi tía Dolly Rebecca Parton-Dean. Nuestra familia y el equipo con el que ha confiado su legado trabajarán diligentemente para asegurar que su espíritu viva con nosotros para siempre”, señaló.

El fallecimiento de la artista ocurrió apenas cuatro días después de que ella misma compartiera una actualización sobre su estado de salud.

El pasado viernes 21 de agosto, Dolly Parton reveló que su salud se había visto afectada tras la muerte de su esposo, Carl Dean, en marzo de 2025. Sin embargo, señaló que seguía trabajando y mantenía varios proyectos pendientes.

“Aunque todavía me estoy recuperando, ¡sigo trabajando! Ya me conocen: como he dicho muchas veces, he soñado tanto que me he metido en un rincón y todavía tengo muchas cosas que quiero lograr, así que seguiré trabajando mientras pueda para ver que todo se haga realidad”, manifestó en ese entonces.

A lo largo de varias décadas de trayectoria, Dolly Parton se consolidó como la artista femenina con más ventas en la historia de la música country, con más de 160 millones de álbumes vendidos a nivel mundial, según People.

Su carrera discográfica comenzó en 1967 con el lanzamiento de Hello, I’m Dolly. Desde entonces, publicó numerosos éxitos que marcaron su trayectoria, entre ellos I Will Always Love You, 9 to 5 y Jolene.

Además de su faceta musical, Dolly Parton incursionó en la actuación y formó parte de reconocidas producciones cinematográficas, entre ellas Magnolias de Acero.