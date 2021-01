Tras hacer público que se sometió a un aumento de busto a sus 18 años, Melissa Lobatón Klug contó más detalles de lo que implicó realizarse esta operación estética.

La menor de las ‘Chicas Klug’ confesó cómo reaccionaron sus padres Melissa Klug y Abel Lobatón ante su decisión de operarse a tan corta edad.

“Mi mamá lo llevó súper bien porque ella sabía mi incomodidad por el cual yo tenía que es un problema personal y mi papá me dijo ‘estás loca’ y yo le dije que en serio me iba a operar, no me creyó hasta que al final lo hice”, contó Melissa Lobatón en sus historias de Instagram.

Melissa Lobatón: así reaccionaron sus padres a su operación

Además, Melissa Lobatón contó que su operación duró tres horas aproximadamente y que al ser la primera vez que se operaba estaba muy asustada.

La joven también confesó que jamás se ha hecho ni se haría algún arreglo estético en el rostro. “La cara nunca me la tocaría y mis labios son naturales. Mi mamá y mi papá tienen los labios muy gruesos. Hasta ahora no entiendo por qué Samahara salió con los labios delgaditos, pero los míos son gruesos”, señaló Melissa Lobatón.

Finalmente, la hija de Melissa Klug señaló que su recuperación duró aproximadamente dos semanas y que debe usar un brasier especial por al menos dos meses.

