Melissa Lobatón Klug, la menor de las hijas de Melissa Klug y Abel Lobatón, sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al revelar que se puso implantes de senos a sus 18 años.

A través de sus historias de Instagram, la menor de las ‘Chicas Klug’ contó detalles de la cirugía estética a la que decidió someterse por motivos personales.

“Hace algún tiempo quería hacerme una intervención estética. La pensé bastante para sentirme más cómoda conmigo misma y creo que otras mujeres se sentirán identificadas, no importa la edad que tengan, simplemente al querer tener su cuerpo bien y sentirse cómodas”, comentó Melissa Lobatón.

Melissa Lobatón contó que se puso implantes

Asimismo, la hija de Abel Lobatón contó que tuvo muchas consultas junto a su familia antes de realizarse la cirugía que será de por vida.

“Tras la cirugía estuve algunos días de reposo, me cuidó mi familia para no hacer cualquier esfuerzo innecesario. Lo que hice yo fue aumentarme los pechos por únicamente razones personales y pensando que me iba a sentir mejor y empoderada”, agregó en sus historias de Instagram.

Finalmente, Melissa Lobatón dejó en claro que al contar su experiencia no busca incentivar a nadie a que se someta a una operación estética, pero sí prefiere brindar la información a quienes lo necesiten.

