Tras protagonizar un ampay junto a la exconductora de ‘América hoy’ Melissa Paredes, el bailarín Anthony Aranda reapareció como parte del staff de bailarines de la salsera Daniela Darcourt, quien está preparando un show el Anfiteatro del Parque de la Exposición para el 12 y 13 de noviembre.

Así se puede apreciar en las fotografías publicadas por la entrenadora del reality de canto ‘La voz Kids’, quien este último domingo estuvo ensayando con su “ejército” de bailarines y para sorpresa de propio y extraños, Anthony formaba parte del elenco.

“Cuando me hice solista (hace casi 4 años) me dediqué de lleno a la música y a cuidar mi voz, bailaba, pero ya no tanto como antes, seguí tomando clases por temporadas porque me sentía en deuda con mi profesión… Hoy, después de todo ese tiempo, regreso a las andadas incluyendo mi otra pasión a este show. Este es mi ejército y estoy más que lista para que nos vean brillar COMO NUNCA… Quiero contarles más, quiero verlos ya, no puedo con tanta emoción. Nos vemos este 12 y 13 de noviembre en el Anfiteatro del parque de la exposición… ¿Están listos?”, escribió Daniela Darcourt en su cuenta de Instagram.

En las imágenes se aprecia a Daniela Darcourt junto a un gran elenco de bailarines como Oreykel Hidalgo (bailarín de Milena Zárate, en la última temporada de ‘Reinas del show’), Ítalo Valcárcel (expareja de Melissa Klug), Arturo Calderón (parte del staff de ‘Reinas del show’) y Anthony Aranda, todos encabezados por el coreógrafo Arturo Chumbe.

Anthony Aranda reaparece como parte del elenco de baile de Daniela Darcourt. (Foto: Instagram @danieladarcourtoficial)

Como se recuerda Melissa Paredes y Anthony Aranda no se presentaron en la última gala de ‘Reinas del show’ tras el ampay donde ambos se muestran cariñosos, pero Gisela Valcárcel se solidarizó con la situación que atraviesa la también actriz. “Todos cometemos errores. Y ojalá que un día pase lo que a mi me ha sucedido, ir dejando atrás rencores y odios... Ojalá que Rodrigo y tú puedan volver a hablar”, dijo

Mensaje de apoyo

Debido a la lluvia de críticas que hubo contra Melissa Paredes, Anthony Aranda le envió un mensaje de solidaridad a la protagonista de la desaparecida novela ‘Ojitos Hechiceros’ en Instagram.

“Los que te conocemos sabemos la gran mujer y madre que eres, algunos se aprovecharán de todo y tratarán de derrumbarte. Te señalan, te critican y mienten a su conveniencia, pero recuerda que los que te queremos de verdad estaremos ahí contigo para recordarte lo maravillosa que eres”, posteó el bailarín hace unos días.

