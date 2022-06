Responde fuerte. La ex conductora de televisión Melissa Paredes rechazó “expresarse mal” sobre los bailarines tal como dejara entrever su exesposo Rodrigo Cuba.

Anteriormente, en diálogo con la periodista Magaly Medina, el popular “Gato” Cuba afirmó que Paredes “en la vida (nunca) iba a estar con un bailarín”, según declaraciones de la propia ex reina de belleza.

La modelo, quien acudió al desfile de la nueva colección del diseñador Genaro Rivas, no dudó en aclarar sus presuntas afirmaciones sobre los bailarines.

“¿Cómo decir que los bailarines me dan asco? por favor, tengo tantos amigos bailarines, les mando un beso, los quiero, comparto con ellos. Mi novio (Anthony Aranda) es bailarín, o sea... no me expreso así de las personas. De hecho quien habló mal fue él (Rodrigo Cuba) no yo”, arremetió en diálogo con el programa “Amor y Fuego”.

‘Gato’ Cuba revela si tuvo intención de buscar a Anthony Aranda por ‘ampay’ con Melissa Paredes

En entrevista con Magaly Medina, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba fue consultado si tenía intenciones de buscar al bailarín Anthony Aranda tras protagonizar un ‘ampay’ con su entonces esposa, la exconductora Melissa Paredes.

“No, la verdad no (que no quiso buscar a Anthony Aranda). Yo siempre he pensado de que todos pueden tener las tentaciones, pero si uno realmente permite. Aquí la que realmente permitió que las cosas pasaran fue ella (por Melissa Paredes)”, expresó el deportista en la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”.

“Como dicen, si una persona se te acerca e intenta algo, tú debes decir no. Eso es para todos, tanto el hombre como para la mujer”, añadió.