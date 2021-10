Tras el escándalo de Melissa Paredes por el ampay con Anthony Aranda, su pareja de baile en “Reinas del Show” y la situación con su aún esposo, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, siguen dando qué hablar.

Es así que la mañana de este martes, Milena Zárate -quien también participó en el reality que conduce Gisela Valcárcel y que se transmite todos los sábado por América Televisión- estuvo como invitada en “Mujeres Al Mando”, donde fue consultada por la situación de la modelo.

Las conductoras y panelistas del magazine hablaban sobre la posibilidad de que la esposa del futbolista de la UCV haya sido ‘sembrada’ por el bailarín para que fueran captados ‘in fraganti’ y Thaís Casalino dejó en evidencia algunos indicios de que eso fue así.

“Si tú haces un seguimiento, periodísticamente hablando, si ellos mantenían una rutina, era muy fácil saber que iban a estar ahí (en el estacionamiento)... Si es que lo hacían”, dijo la periodista para luego preguntarle a Milena Zárate si ella creía que fue un ‘soplo’ de Anthony Aranda lo que los delató.

“Yo solamente creo que lo que se ve no se pregunta, así de fácil. La verdad, por las cosas que se han visto (...) A mí me da mucha pena decirlo, pero ahí pasó algo (alguien los delató)”, respondió. Asimismo, dejó en claro que la situación de Melissa Paredes es distinta a la de Paula Manzanal, quien también fue relacionada con el bailarín.

“Paula no tiene nada que perder, ella es una chica soltera y ella desde que lo vio, le echó el ojo. Ella siempre estaba preguntando por él e hizo lo posible por bailar con él y si pasó algo entre ellos -lo que no me consta- fue porque ella lo decidió”, comentó.

