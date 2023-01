En la primera edición del programa Préndete, Melissa Paredes comentó que la boda de Brunella Horna y Richard Acuña fue la mejor de todas

“Impecables los dos, es un look bastante sencillo, pero muy bonito, el de ambos, limpio. Me parece que Brunella estuvo limpiecita en cuanto a aretes, accesorios, no estuvo nada recargada y Richard, igual, ah, no lo vi con nada recargado”, expresó Paredes.

Luego continuó con: “este año y el año pasado (2022), ha sido la mejor boda, la mejor boda”.