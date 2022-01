La cantante Micheille Soifer dio positivo a COVID-19 este martes 18 de enero, pero indicó que se encuentra estable y sin tantas complicaciones debido a que cuenta con sus tres dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus.

Micheille Soifer tenía planificado presentarse hoy en el programa ‘En Boca de Todos’ para promocionar su disco “La Nena”. Sin embargo, tras hacerse el examen molecular como parte del protocolo que establece América Televisión, se dio con la inesperada noticia.

En tanto, ella continua trabajando desde su casa en lo que será el lanzamiento de su disco. “Cuando me dieron la noticia me asusté mucho. Ustedes saben que es una semana importante para mí por el lanzamiento de La Nena, pensé que íbamos a parar, pero no, vamos a seguir trabajando. Voy a descansar los días que sean necesarios y luego retomaremos con la gira de promoción”, dijo Michelle.

A pesar que se encuentra aislada en su casa, la popular ‘Michi’ pidió a todos a que no bajen la guardia, ya que este virus está afectando a muchos ciudadanos.

“Gracias a Dios, hasta ahora no me ha chocado mucho y puedo hacer mis cosas, pero sigo cuidándome para cuidar a los demás. Yo tengo mis dos vacunas y mi refuerzo. Por ello, solo me dio como una gripe”, dijo la cantante.

Además, la artista hizo un llamado para que los ciudadanos puedan completar sus dosis de vacunas o refuerzos en medio de esta pandemia.

“La vacuna ayuda mucho para tener defensas, así que si aún no lo hacen, vayan y completen sus dosis. La salud es lo más valioso que tenemos para nosotros y todos los que nos quieren”, refirió.

Finalmente, Micheille Soifer aseguró que continúa con su proyecto de su nuevo disco “La Nena”, que sale a la luz este sábado 22 de enero. Para este álbum, la artista del género urbano indicó que le ha puesto todo el ‘punche’ para que sea la más sonada durante todo este 2022 y que el público reconozca su labor.

