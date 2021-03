Michelle Soifer utilizó su cuenta de Instagram para lamentar el fallecimiento de uno de sus mejores amigos, a quien consideraba como su familia.

“Se me fue mi amigo para siempre. Hasta ahora me cuesta entender cómo es que los seres más maravillosos les toca partir y de esta forma, pero se que dios tiene un propósito para todo. Te quiero mucho y no sabes el dolor que tu partida ha causado ”, se lee en una de las historias de la exchica reality.

Luego continuó con: “te lo die muchas veces , ere mi amigo de esos de los que hay pocos, gracias por confiar en mi tantos años para ser parte de tu familia!... (...) Amigo mío siempre estarás en mi corazón! Jesús, me duele tu partida. Te quiero”.

Micheille Soifer revela que su hermana Chris se contagió de COVID-19

En una entrevista con Trome, la popular Michi reveló que su hermana, Chris Soifer se contagió de COVID-19 y que tuvo que cuidarla hasta que se mejorara.

“Mi hermanita Chris enfermó y fue muy difícil porque vivo con ella y tenía que cuidarla y debía cuidarme el doble”, confesó Micheille Soifer.

