Michelle Soifer se defendió tras las declaraciones de Leslie Shaw, quien aseguró que la popular ‘Michi’ acudió al mismo diseñador de modas que confeccionó su vestuario para el videoclip que realizó con Thalía y Farina.

“Y de ahí la veo a la otra (en referencia a Michelle Soifer) en una portada con una ropa de Augusto y le digo ‘amigo, entonces, ¿qué pasó?’, ni que fuera un referente, qué le habrán ofrecido. Me molesté porque yo me tomo el trabajo de ir, buscar, reunirme”, expresó la rubia hace unos días en ‘Magaly TV: La Firme’.

Por ese motivo, Michelle dejó en claro que no copia el look de la rubia: “ No tengo necesidad de copiarme nada de nadie, normal que hable; pobrecita me da pena lo que está diciendo. Está equivocada ”.

Asimismo, Soifer lamentó las expresiones de la intérprete de la ‘Faldita’ hacia otros artistas y aclaró que nadie quiere imitarla: “ Me da mucha pena su condición, su manera de pensar, su manera de ver las cosas. Leslie nadie quiere ser como tú. Al menos yo, yo tengo mi propia personalidad ”.