Michelle Soifer defiende su carrera musical: “Solo llegan los que resisten”

Actualmente, Michelle Soifer se encuentra promocionando su carrera musical, sin embargo, como todo artista, recibe constantemente críticas. Recordemos que, este año se presentó en un concierto y el público pidió que la saquen del escenario.

La cantante realizó una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde habla sobre el difícil camino que debe recorrer para alcanzar sus metas.

“Nada puede detener a quien no se da por vencido, y si te llenas de temor en algún punto del trayecto, sabrás que vas por buen camino”, se lee en las primeras líneas del reflexivo post.

Tras ello, la ex chica reality comentó: “ Esta es una carrera difícil donde solo llegan los que resisten. Que se sumen los que creen, y los que no que rueden. No me hagan perder el tiempo ”.

Con dichas palabras, la artista da a entender lo complicado que ser cantante en nuestro país, pues ha tenido que superar muchas circunstancias para construir poco a poco una carrera musical.

