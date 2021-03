Tras lanzar su nueva canción llamada “La nena” en todas las plataformas digitales, Michelle Soifer viene dando varias entrevistas para hablar sobre su faceta como cantante solista, la cual ha decidido retomar luego de alejarse de los realitys de competencia.

Sin embargo, no todo ha sido buenos comentarios para la popular ‘Michi’. Precisamente, Magaly Medina utilizó su programa para hacer una dura crítica contra el nuevo tema que lanzó Michelle Soifer.

Pese a ello, la mayor de las hermanas Soifer aclaró que no tiene ningún problema en ir a su set de televisión. “Creo que sería mejor (ir), para compartir con ella esta bonita experiencia”, comentó en una entrevista a Trome.

“ No podría decirte nada malo de una figura pública, si alguien me da una cachetada, pondré la otra mejilla, hay que aprender a perdonar. Deseo llegar a las grandes ligas de la música urbana para que Magaly algún día me haga un reportaje”, agregó la exchica reality.

Respecto a los rumores que señalan que se estaría metiendo en una relación, Michelle Soifer aseguró que no permitirá que nadie deshonre su imagen.

“Uno siempre tiene que defenderse, sino quién lo hará, tampoco nadie puede deshonrarnos como seres humanos. Solo te puedo decir que estoy concentrada en que nada me distraiga para sabotear mi carrera”, sentenció.

Finalmente, Michelle Soifer aclaró que por el momento no quiere saber nada de parejas, pues “solo tiene amor para su música”.

