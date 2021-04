El cómico Miguel ‘Chato’ Barraza acudió al programa de Andrea Llosa junto a su familia para pedir ayuda profesional para rescatar de la adicción a las drogas a su hijo Roberto Barraza. Sin embargo, su expareja también responsabilizó al cómico por su ausencia en la crianza de sus hijos.

“Yo me metí a trabajar porque con Miguel ya estábamos separándonos, entonces me meto al trabajo de lleno y dejo a mi hijo que era el menor, y mi hijo ya estaba haciendo otras cosas”, contó la expareja del cómico, Paulina Barreda.

“Terminó su primaria y estaba entrando a secundaria, pero de ahí ya no quiso estudiar. El papá nunca estuvo en casa, nunca ayudó y nunca estuvo con sus hijos, entonces ahí es cuando él se pierde”, agregó la expareja del cómico culpándolo de la adicción a las drogas que tiene su hijo.

Asimismo, Paulina Barreda contó que siente que ya no puede hacer nada por su hijo y es por ello que solicitó al cómico que pida ayuda profesional para él.

“Después cuando yo lo quiero rescatar ya es muy difícil, ya no puedo. O sea ahorita por ejemplo ya no sé qué hacer, por eso yo le digo a su papá que busque ayuda porque nosotros ya no podíamos manejar la vida de él”, comentó la madre de Roberto Barraza.

VIDEO RECOMENDADO

‘Chato’ Barraza pide ayuda para rescatar a su hijo de las drogas

‘Chato’ Barraza pide ayuda para rescatar a su hijo de las drogas