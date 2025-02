A pesar de que Milena Zárate se encuentra de vacaciones por Estados Unidos, no dudó en pronunciarse sobre la noticia de que Greissy Ortega está esperando a su cuarto hijo.

Al enterarse del embrazo de su hermana, la colombiana compartió un video con este mensaje: “ Madre no es la que puja, sino aquella que da buena educación a sus hijos. No hablo de cosas materiales, sino de amor de madre hacia sus hijos, ese nombre de madre a usted le queda grande ”.

Magaly Medina critica nuevo embarazo de Greissy Ortega: “Me da pena porque traes criaturas al mundo a sufrir”

Anoche, Magaly Medina tuvo un enlace en vivo con Greissy Ortega tras confirmarse su nuevo embarazo con Randol Pastor. La conductora no ocultó su molestia y calificó de “irresponsable” la decisión de la colombiana de tener otro hijo, pese a los problemas que enfrenta.

Magaly inició la conversación cuestionando la falta de planificación familiar en Greissy, mencionando que ya tiene tres hijos y que sus condiciones de vida no serían las más adecuadas para una nueva maternidad.

“Me da pena porque traes criaturas al mundo a sufrir. Uno los trae porque quiere, pero deberías haber aprendido que existen métodos de control de natalidad. Tienes tres sufriendo, vas a traer un cuarto”, comentó con dureza.

Por su lado, Greissy Ortega se defendió aseverando que durante nueve años ha cuidado de sus hijos por cuenta propia y sin apoyo de su expareja. “Yo me he encargado de mis hijos, incluso uno más que era él. No necesito que me mantengan. Siempre he trabajado para sacarlos adelante”, subrayó.

El intercambio se intensificó cuando Magaly recordó que en el pasado, la hermana de Milena Zárate había pedido ayuda al programa por problemas con su expareja Ítalo Villaseca. Greissy admitió haber solicitado apoyo tras ser víctima de maltrato, pero afirmó que ello no justificaba las críticas actuales a su vida personal.