Mónica Cabrejos le dijo a John Kelvin todo lo que pensaba de él tras el lamentable episodio de violencia contra Dalia Durán. En el programa “Esta Noche”, la psicóloga resaltó que el cantante cometió el delito de agredir a la madre de sus hijos y no fue un error, como suele decir.

“ No es algo personal...pero para recordarles a las personas que nos ven por televisión, violentar a una mujer no es un error, es un delito, penado por nuestra Constitución y el Código penal, entonces, no has cometido un error, has cometido un delito que te ha llevado a prisión ”, manifestó Cabrejos.

En ese sentido, señaló que Dalia Durán pudo morir tras la agresión del artista.

“ Casi la matas, eso no puede considerado un error. Yo no conozco tu vida, pero de todo lo que te ha pasado -dices- que ha sido responsabilidad de terceros ”, añadió.

Por su lado, John Kelvin se dirigió a su madre y aseguró que es una mejor versión de si mismo, y por ese motivo, no cometería los mismos errores.

“ Mamá ya no soy tu bebé, soy tu sonsonazo, sentí mucha vergüenza. Dejé de amarme, dejé de quererme, Jonathan salió de mí y te puedo decir que tu hijo regresó en una mejor versión y regresó para quedarse porque nunca más se volverá a ir de tu corazón ”, manifestó frente a cámaras.

“ Te lo seguiré demostrando. No te vas a arrepentir jamás de tener un hijo que lucha día a día para ser mejor ”, remarcó.