La actriz peruana Mónica Torres se presentó por primera vez frente a cámaras, en el programa ‘El Gran Chef Famosos’, con su novio, Carlos Ayllón.

La artista nacional contó cómo fue su experiencia tras aparecer en televisión junto a su pareja en el concurso de cocina.

“Fue muy divertido, hubo de todo, cocina, música, baile… Carlos y yo nos comunicamos muchísimo y eso nos ayuda en todo lo que hacemos, pero hay que reconocer que cocinar en un programa es otra cosa, confieso que nos atarantamos un montón”, expresó.

Además, Torres negó que el hijo de la cantante Eva Ayllón la haya “conquistado por el estómago”. “Me conquistó con su corazón y su humor, él alegra mis días, es mi amor bonito y lo mejor de mi vida”, indicó.

Asimismo, la artista confesó que su nueva pareja ha reavivado su deseo de casarse nuevamente. “Sinceramente, yo había descartado cualquier idea de matrimonio, pero Carlos ha hecho que esa idea vuelva a ilusionarme”, señaló.

En otro momento, la ex actriz de ‘De vuelta al Barrio’ reveló en qué momento de su vida se encuentra: “Siento que estoy en un momento hermoso y nuevo de mi vida, y profesionalmente, siento que estoy experimentando diferentes espacios que antes por falta de tiempo no podía, me refiero a espacios diferentes a sólo televisión, y eso es súper refrescante”.

