Monique Pardo se expresó a través de sus redes sociales para reclamar justicia. Es que la exvedette indica que sus problemas de salud se vienen complicando debido al accidente que sufrió en el set de la presentadora Gisela Valcárcel.

Mediante su cuenta de Twitter, la cantante de “Caramelo” no perdió la oportunidad de volver a increparle a la conductora de “Reinas del Show”.

“Hoy hubiera sido muy feliz de tenerte acá. Dije que no pediría nada, solo que me den su protección hasta que me recupere y pueda trabajar por mis criaturas”, comentó con voz quebrada.

“¡¿Tan difícil es tener un corazón bueno?! ¿Tan difícil es ser hija de Jesús? Tú no eres hija de Jesús”, agregó.

En la descripción del video, la polémica artista publicó que luchará “por justicia” y no descartó enjuiciar a Gisela. “¡La serpiente que quiere dañar no ganará! Todo se paga”, sostuvo.

Cabe recordar que la interprete de ‘Caramelo’ está delicada de salud tras la fuerte caída que protagonizó en su participación en ‘El artista del año’ cuando actuaba como refuerzo del participante Diego Val.

No LLORARE ! LUCHARE ! POR JUSTICIA ! QUIERES JUICIO JUICIO TENDRAS ! GRACIAS JESUS PADRE MIO POR DARME FUERZAS ! LA SERPIENTE QUE QUIERE DAÑAR NO GANARÁ ! TODO SE PAGA. pic.twitter.com/lZxvxQJf7L — Monique Pardo Gayoso (@moniquepard) October 1, 2021