Monique Pardo reveló para Diario Correo que está interesada en lanzar un libro que cuente su vida artística y, también, sus amores.

“Me ofrecen películas (...) pero lo que sí me interesa es un libro, estoy buscando un buen editor (...) imagínate todos los hombres maravillosos que he tenido en mi vida como Julio Iglesias, Mick Jagger, solo son una muestra. En mi vida hubo políticos, presidentes, no como en la vida de otras”, expresó Monique

Monique Pardo a casi dos años de su caída en El Artista del Año: “aún no puedo asimilar que Gisela me abandonara”

En junio se cumple dos años de la fatídica caída de Monique Pardo en el set de El Artista del Año. Por ese motivo, la exvedette comentó a Diario Correo que aún no puede asimilar el abandono de Gisela Valcárcel.

“Yo estoy luchando, y te puedo decir que estoy viva. Estoy trabajando para mantenerme porque a mí no me ayuda nadie (...) no puedo, hasta ahora, asimilar que Gisela me haya abandonado, su abandono me hace sufrir”, expresó Monique Pardo.

