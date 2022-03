En la última edición de su programa, Andrés Hurtado contó ante las cámaras que su amiga Monique Pardo hará un evento pro salud y que, debido a su gran amistad, el conductor de TV la apoyó con dos mil dólares.

“Monique está pasando por momentos difíciles, es una abuelita. ¡Cómo no ayudarla! Todos los artistas se van a juntar el 30 de marzo. Todos las figuras principales aparecen en grande (en el banner), pero Ernesto Pimentel sale chiquitito. Yo he puesto toda la plata y no estoy ni atrás”, se quejó el conductor de TV.

Luego continuó con: “yo, que he puesto toda la plata no estoy (el logo de su programa en la publicidad del evento) Monique, por si acaso, le di 2000 dólares a Manolo Rojas y no ha puesto el logo Sábados con Andrés, ni acá atrás”.

¡Es mentira!

Monique Pardo conversó con diario Correo y desmintió lo dicho por Andrés Hurtado, afirmando que ella no ha recibido ni un dólar del presentador de TV.

“Lo único que te puedo decir que estoy muy emocionada y aclarar que el señor Andrés Hurtado no me ha dado ni un sol (...) pensé que era una broma y, públicamente, le pregunté a Manolo Rojos, que es el organizador (...) yo me he quedado asombrada. Si me va a dar algo, el señor Andrés Hurtado, a quién admiro (...) que me lo de a mí. El señor Manolo Rojas me ha dicho que es una broma”, contó.

Luego continuó con: “a mí nadie me ha dado un sol (...) a mí me vendría bien que me ayuden, yo estoy pagando mi curación (...) si me van a ayudar, que me ayuden personalmente, a mí me han dicho que es una broma, sería bueno que responda, porque él me ayudó con un cardiólogo, con el doctor Del Pomas, de la clínica Jesús del Norte”.

“El evento es para todo, yo quiero que el Perú entero esté conmigo”, finalizó Monique, invitando a los usuarios a su evento que tiene un costo de 70 soles.

