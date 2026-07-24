Monserrat Seminario destacó la relación cordial que conserva con Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, como padres. Además, afirmó que, aunque Heydi Amado y la representante del comediante la cuestionen o la hostiguen, continuarán compartiendo momentos cuando sea necesario.

“ Conversamos y todo está bien, viene a visitar a sus hijas, pero por lo visto eso no le gusta a su pareja ni a la mánager, porque a través del celular de Melcocha me escriben ”, declaró a Trome.

“Le regalé a él un gatito y me envían un video en el que Heydi le puso de nombre ‘Lalo’, apodo que ellas me pusieron por decirme loca. Por eso lo bloqueé de mi celular, quedé con él que cualquier comunicación conmigo que me llame al celular de mi hija”, agregó.

En ese sentido, la piurana les advirtió: “ Hagan lo que hagan, se van a tener que aguantar porque me van a ver con Melcocha toda su vida. Que sufran en silencio porque aún somos esposos ”, sostuvo.

‘Melcochita’ cuenta que se amistó con Monserrat Seminario: Estamos llevando una relación cordial

Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, reveló que busca mantener una relación cordial como padres con su aún esposa, Monserrat Seminario. El comediante contó que, hasta hace unos días, ambos no mantenían ningún tipo de comunicación, ya que la piurana lo había bloqueado de su celular.

“Estoy tranquilo, las cosas ya están normal, estamos hablando con la señora, llevando una relación cordial como gente civilizada y dejar de estar peleando”, indicó a Trome.

En ese sentido, el cómico espera que la piurana le dé pronto el divorcio: “Todavía no hemos hablado del tema, pero tiene que darme el divorcio”.

Por otro lado, aseguró que su relación con Heydi Amado va bien: “Todo está bien, a todos lados voy con ella, pero cuando salgo con mis hijas voy solo para evitar malos comentarios de la señora (Monserrat)”, afirmó.