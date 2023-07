En la última edición de Amor y Fuego, presentaron la denuncia de Vanessa Mejía, quien reveló que fue atropellada por Néstor Villanueva el 27 de mayo, en Plaza de la Bandera.

“Él me atropelló y en el momento quiso darme 50 soles, me dijo: señora, estoy apurado, le doy 50 soles. Yo, con todo el dolor, me subí a su camioneta y no me bajé hasta que viniera la policía”, relató.

Cabe mencionar que, ese mismo día, Néstor Villanueva se encargó de los gastos médicos de la afectada, hasta que le dieron el alta; sin embargo, luego de eso, la expareja de Florcita Polo no le contestó más.

Debido al accidente, Vanessa Mejía necesita muletas y no puede trabajar, ya que fue diagnosticada con desgarro de ligamentos y desgarro de meniscos.

“Yo soy la víctima, yo por mi hija quiero que todo esto se sepa y que él se haga responsable”, expresó Mejía para las cámaras de Amor y Fuego

