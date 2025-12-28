América Multimedia confirmó el fallecimiento de Diego Quijano Landaeta, fundador y gerente general de ProTV, productora responsable de varios de los programas más exitosos de la televisión peruana. La empresa emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a los familiares, socios y colaboradores del ejecutivo.

Quijano fue socio estratégico de América Televisión durante más de dos décadas y estuvo al frente de una de las compañías de producción más importantes del país.

La televisora señaló que Diego Quijano fue un socio y colaborador clave para la empresa durante más de 20 años, además de un miembro relevante dentro del equipo que desarrolló múltiples proyectos de entretenimiento y ficción para la señal abierta.

La compañía también expresó su solidaridad con su familia y con su socia en ProTV, Mariana Ramírez del Villar.

Legado de ProTv en la televisión nacional

ProTV Producciones fue fundada en 2003 por Diego Quijano y Mariana Ramírez del Villar. Desde entonces, la empresa estuvo a cargo de la realización de diversos formatos para América Televisión.

Entre sus principales producciones figuran programas como Habacilar, Lima Limón, Dos para las siete y el reality Esto es Guerra, uno de los espacios más vistos de la señal.

La productora también incursionó en telenovelas y magazines. En ese periodo desarrolló títulos como Ven, baila, quinceañera, Al Aire y Los Vílchez, además de otros formatos de entretenimiento.

En los últimos años, ProTV continuó generando contenidos de ficción y comedia, entre ellos Te volveré a encontrar y Súper Ada.

Durante la gestión de Diego Quijano, ProTV se consolidó como una de las productoras con mayor presencia en la televisión peruana, tanto en entretenimiento como en ficción.

Quijano Landaeta trabajó por más de 20 años en America TV. Su fallecimiento deja un vacío en una de las empresas más influyentes del sector audiovisual nacional.