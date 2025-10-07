Músicos de todas las edades acudieron al Mallplaza Trujillo para participar en las audiciones del concurso “Talento Mallplaza”, que se realizan en la cabina instalada en el patio central del mencionado centro comercial.

VER MÁS: Tony Succar celebrará sus 15 años de carrera en el Estadio Nacional

En esta ocasión, los participantes interpretaron canciones de diversos géneros musicales e incluso llegaron artistas de otras regiones del país con el mismo sueño: ser elegidos por Tony Succar para grabar su primer sencillo y compartir escenario con él en su esperado concierto en el Estadio Nacional de Lima, el próximo 13 de diciembre.

Las audiciones se desarrollan hasta el 19 de octubre, de 11 de la mañana a 9 de la noche, y están abiertas a todos los mayores de 18 años que se inscriban previamente a través de mallplaza.com/pe o directamente en la cabina instalada en el centro comercial. El público trujillano ha respondido con entusiasmo a esta convocatoria, que forma parte de una iniciativa nacional que busca impulsar el talento musical emergente del país.

“En esta campaña vamos a resaltar el talento peruano, siento que esto es algo importante para el país, siento que va a conectar con el pueblo, con la gente, la música une a toda la gente y yo como jurado y artista que está detrás de esto voy a poner todo mi corazón para poder escoger al mejor artista, banda o cantante que podamos encontrar”, expresó Succar durante el lanzamiento de “Talento Mallplaza”.

Asimismo, agregó que el ganador estará en su concierto en Lima.

“Cada canción que uno hace queda para siempre, es como dejar un legado y vamos a darle lo mejor para esta producción, tal cual como hago con todas mis producciones. Voy a darles los mejores músicos, los mejores arreglos y todo mi conocimiento lo voy a poner para que esto sea un boom y también lo voy a invitar a ser parte de mi gran concierto celebrando los 15 años de trayectoria este 13 de diciembre”, remarcó.