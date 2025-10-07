Abel Lobatón expresó su emoción tras el nacimiento de su primer nieto varón Asael. Asimismo, el exfutbolista considera que será su “sucesor”.

El padre de Samahara Lobatón indicó que por el momento no puede viajar a Estados Unidos por temas laborales.

“ Si pudiera ya estaría allá al lado de mi hija, pero sucede que soy entrenador del CNI de Iquitos y estamos jugando el pase a la semifinal, por eso no puedo viajar. Creo que me va a tocar esperar a que regrese Samahara para conocer a mi sucesor, espero que siga mis pasos en el fútbol ”, declaró a Trome.

"Igual estoy agradecido con Dios y mi Virgencita de Guadalupe, porque el bebé nació sanito. Además, estoy feliz por la gran madre que es mi hija”, comentó.

Samahara Lobatón se quiebra tras el nacimiento de su bebé: “Bienvenido amor mío”

Samahara Lobatón dio a luz a su tercer hijo el pasado 3 de octubre en Estados Unidos y, a través de su cuenta de Instagram, compartió emotivas imágenes de ese especial momento.

Aunque no contó con la compañía de su pareja y padre del bebé, Bryan Torres, la hija de Melissa Klug vivió un momento profundamente emotivo que la llevó incluso a quebrarse.

“Bienvenido amor mío. Gracias Dios. Asael Torres Lobatón. 03-10-2025”,escribió Samahara.

Alrededor de las 8:31 a.m., la influencer se convirtió en madre por tercera vez en una clínica de Estados Unidos, país al que viajó semanas atrás junto a sus dos hijas menores. Por otro lado, Bryan Torres decidió quedarse en Perú.

Melissa Klug emocionada porque Samahara Lobatón y su bebé están bien.

Pese a que el cantante no estuvo de manera presencial en el nacimiento de su hijo, pudo acompañar ese instante mediante una videollamada. El salsero no ocultó su emoción y fue quien dio a conocer la buena noticia.

Bryan Torres había asegurado que Samahara daría a luz en el Perú, finalmente el bebé nació en Estados Unidos. “Todo lo que Dios hace es maravilloso y hoy me tocó vivirlo con mi familia. Nuestros planes eran otros, pero los planes y los tiempos de Dios son perfectos”, escribió el artista.