Asu llegada de Barcelona, Nataniel Sánchez fue abordada por uno de los reporteros de Amor y Fuego, quien le preguntó si sería el jale bomba de la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio.

En una entrevista para el programa de YouTube “Yo soy Jackie Ford” del coreógrafo Arturo Chumbe, Nataniel contó que se sintió asustada tras ser abordada por el periodista y no sabía si le iban a robar o era un fan.

“Me di un susto, porque la manera en que se acercó el chico fue muy agresiva (...) yo no tengo problemas con dar una entrevista ni tomarme una foto, siempre me las he tomado (...) él ni siquiera me lo preguntó (...) me agarró en la calle y con la cámara prendida”, expresó la actriz.

Luego continuó con: “no sabía si era un periodista, me querían robar o era un fan (...) fue tan rápido y tan invasivo y luego me acordé y dije que era un periodista y tuvimos la entrevista ahí”.

Nataniel Sánchez sobre polémica entre Andrés Wiese y Mayra Couto: yo no me quedo callada si veo algo injusto

Durante la entrevista, Nataniel Sánchez aprovechó para pronunciarse sobre la polémica denuncia de Mayra Couto hacia Andrés Wiese.

“Yo, respecto a ese tema, a mí me parece que hay que tener mucho cuidado con opinar, ya que no podemos estar ni en el pellejo de Mayra ni en el pellejo de Andrés. A mí lo que me indigna es la facilidad de la gente con que abre la boca para opinar, cuando los dos tiene familia y son los únicos que pueden saber la verdad”, expresó la actriz.

Luego continuó con: “si yo hubiera visto algo, alguna injusticia, de falta de respeto (...) yo no me quedo callada y no me voy a hacer ojos ciegos jamás con algo que me parece injusto o que es incorrecto”.

Como se recuerda, Mayra Couto denunció en sus redes sociales que fue víctima de tocamientos indebidos por parte de Andrés Wiese durante las grabaciones de Al Fondo Hay Sitio.