En la última edición de Amor y Fuego, se presentó Susy Díaz para hablar sobre Néstor Villanueva, aún esposo de su hija Florcita, quien fue ampayado muy cariñoso con la actriz de contenido para adultos en su camioneta.

“Yo estoy tranquila porque mi hija está entrando en la política, se va como regidora por Somos Perú en La Molina, así que voten el corazón. Estoy feliz y contenta, va a seguir mis pasos en la política y este sábado tenemos una campaña en La Molina. La mantengo bien ocupada trabajando”, contó en un inicio.

El perro o yo

Susy Díaz también contó algo que le dijo su nieto y que, para ella, fue algo terrible, pues Néstor le dio a elegir a Florcita entre su perro o él.

“Mi nieto me dijo algo que no me gustó (...) no tiene nada que ver con infidelidad (...) todo empezó con la perra Bellota, a Néstor no le gustan los perros”; comenzó diciendo.

Luego continuó con: “me dicen que lo puso a elegir. (Le dijo a Florcita) ‘escoge entre el perro o yo’ y Flor eligió al perro”.

“El perro al final se quedó conmigo. Esa perra schnauzer es bien loca... Me ha destrozado los cojines, me está rompiendo todos los muebles”, comentó.

