El modelo e influencer, Nicola Porcella aseguró que la persona que más admira es a su hijo Adriano debido a que es la persona que le enseñó a amar. Incluso dijo que fue quien le salvó la vida.

Así lo declaró en sus historias de Instagram este último domingo donde conversó con sus curiosos seguidores quienes le hicieron diversas preguntas sobre su vida. Una de ellas fue a quien admira y él respondió de inmediato a su hijo.

ZP | Nicola Porcella reflexiona "mi hijo me salvó la vida y me enseñó a amar"

“Mi hijo sin lugar a dudas, fue el que me salvó la vida, el que me enseñó a amar, el que me enseñó a salir adelante, el que con un abrazo me levantó de la cama. No hay duda que admiro a mi gordito hermoso”, dijo Nicola Porcella.

Nicola reflexionó con sus seguidores sobre lo que significa la vida para él: “La vida es una constante lucha por salir adelante, por cumplir tus sueños. A pesar que a veces mucha gente no quiere que lo logres. Uno siempre tiene que pelear por salir adelante”.

Reiteró que el amor para él es su hijo y lamentó que este año no le toque pasar la Navidad con él sin embargo, está feliz de pasarla junto a su madre y su hermano.

Nicola Porcella viajó este año a México para participar en la primera temporada de ‘Guerreros 2020’. Al parecer él no sería parte de la segunda temporada. Sin embargo, anunció que tiene entre manos un gran proyecto que el próximo año podría conocerse.